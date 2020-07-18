Son dakika: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.52'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.95 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.07.18 22:52:55 38.2485 38.7425 5.0 -.- 3.8 3.9 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.18 22:17:10 39.1135 29.6445 6.9 -.- 1.9 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2020.07.18 19:41:34 38.2307 38.7802 9.3 -.- 2.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.18 19:04:32 38.9895 32.8195 10.7 -.- 1.5 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.07.18 18:49:40 39.9495 32.3670 13.2 -.- 1.7 -.- AYAS (ANKARA) İlksel

2020.07.18 18:35:07 37.9387 28.7602 5.0 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2020.07.18 18:26:10 38.2912 34.1438 7.9 -.- 1.7 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel

2020.07.18 17:30:12 38.4112 39.2258 4.1 -.- 2.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.18 15:50:19 38.7220 27.2327 5.5 -.- 2.2 -.- BUYUKSUMBULLER-(MANISA) İlksel

2020.07.18 14:05:48 37.1358 27.7580 15.8 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.07.18 13:53:24 37.6045 29.2468 0.0 -.- 1.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2020.07.18 13:45:10 36.1580 29.6852 5.0 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.07.18 12:59:57 39.3843 29.2227 0.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel

2020.07.18 12:58:53 39.7220 30.2227 0.0 -.- 1.7 -.- NEMLI-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.07.18 12:56:40 39.6720 30.6068 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel