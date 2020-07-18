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Bağcılar'da şehit olan polisin sokağına Türk Bayrağı asıldı

Bağcılar'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru 'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa asıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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Bağcılar'da şehit olan polisin sokağına Türk Bayrağı asıldı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memurları ve Yunus Nacar yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Erkan Gökteke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Bağcılar'da bulunan evine ve evinin bulunduğu sokağa asıldı.

Son dakika: Bağcılar'da bir polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı BAĞCILAR'DA BİR POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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