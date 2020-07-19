Kars'ta tüyler ürperten olay! Anne ve oğlunun cesedi 8 gün sonra bulundu

Kars'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Figen ve oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. Anne ve oğlundan, 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğulun bulunması için kurulan özel ekip çalışmalarına başladı.

SU KUYUSUNDA BULUNDULAR

Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerinde çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün aralarında bulunduğu savcılar da olay yerine geldi.

Anne ile oğulun cenazesinin bulunduğu olay yerine Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, il Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç bölgeye gelerek bilgi aldı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kuyudaki cesetler çıkarıldı.

Anne ile oğulun tüfekle vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı öğrenildi. Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruştuma başlatıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın, av tüfeğiyle vurularak öldürülüp, ardından su kuyusuna atılmasıyla ilgili emniyet müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın yakınları kendilerinden 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana haber alamadıkları şeklinde ihbarda bulunmaları üzerine, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."