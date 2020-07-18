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İzmir’de yaşanan kazada polis memuru hayatını kaybetti

Bornova ilçesinde saat 04.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında beton bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü, polis memuru  (48), hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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İzmir’de yaşanan kazada polis memuru hayatını kaybetti

Polis memuru yönetimindeki 35 AAU 594 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, beton bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cem Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cem Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

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