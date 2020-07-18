Sahte ürün vurgunu! Pes dedirten savunma

TAKLİT AYAKKABILARI DEPOSUNA İNDİRTTİ

Soruşturma dosyasına çok sayıda tape de girdi. Telefon konuşmalarından biri de tutuklanan İlhan B. ile personeli arasında geçiyor. Konuşma, İstanbul Sultangazi'de ele geçilen 5 kamyon taklit Nike marka ayakkabıya ilişkin. K. Ayakkabıcılık isimli firmadan ele geçilen malların Esenyurt'daki depoya boşaltılması gerekiyordu. Ancak İlhan V., telefonda personeline "Şimdin ne yap biliyor musun… Ömerli'ye indirin. Ömerli'ye, Ömerli'ye indirin sürün" diyor. Personeli ise "tamam" diyor.

PARFÜMLER PARAVAN DEPODA

Arnavutköy'de bulunan resmi bir yetkisi bulunmayan depoda ise, 11 bin adet, Versace, Dior, Bvlgari, Paco Rabanne, Diesel, Lancome, Nina Ricci marka parfüm ile 3 bin 300 adet, çeşitli markalara ait boş parfüm şişesi bulundu. Baskın esnasında, S. K. V.'ye ait otomobilde de 36 adet sahte Giorgio Armani marka parfüm bulundu. Polis, ele geçirilen binlerce parfümün, herhangi bir yetkisi olmayan bu depoya neden konulduğu sorusunun yanıtını alamadı.