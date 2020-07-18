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Çökertilen 'makarna' şifreli fuhuş şebekesinin firari şüphelisi yakalandı

’da, fuhşu ‘makarna’ olarak şifreleyen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekesinden firari şüpheli Fadime Ş., ’ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fadime Ş., çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Çökertilen 'makarna' şifreli fuhuş şebekesinin firari şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

ŞİFRESİ 'MAKARNA'

yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için, şebeke liderliğini yaptığı belirlenen K.K., S.Ç. ve A.D. ile konuşurken, "makarna istiyorum", bir gece boyunca birliktelik istediklerinde "uzun makarna istiyorum", birden fazla kadınla birlikte olmak istediklerinde ise "makarna salçalı olsun" dediği öne sürüldü.

"BEN YAPMADIM"

Operasyonda gözaltına alınamayan firari şüphelilerden Fadime Ş.'nin 'ta olduğunu belirleyen polis, harekete geçti. Adresinin tespit edilmesinin ardından evine baskın yapan polis, Fadime Ş.'yi yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli Fadime Ş.'nin ifadesinde, kendisinin fuhuş yaptığını ancak fuhuş yaptırmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

"TUTUKLANDI"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fadime Ş., çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından tutuklandı.

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