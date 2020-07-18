Zilhicce ayı ne zaman? Yüce Allah'ın Müslümanlara birer fırsat olarak sunduğu, işlenen sevapların da kat kat yazıldığı özel zaman dilimlerinden olan Zilhicce ayından istifade etmek isteyen vatandaşlar, 2020 dini günler takvimini araştırmaya başladılar. Bu günlerde namaz, oruç, hac ve kurban gibi önemli ibadetler bir araya geliyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce ayı fazileti nedir? Zilhicce ayında yapılması gerekenler neler? İşte cevaplar...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? 2020

Zilhicce ayı, bu sene 22 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta sona erecek.

Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.