17 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Çeşme Alaçatı'da orman yangını

'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı. Çeşme'deki otluk alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: Çeşme Alaçatı'da orman yangını

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.

İzmir Çeşme'de ormanlık alanda yangın çıktı İZMİR ÇEŞME'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.

Son dakika: Çeşme Alaçatı'da orman yangını SON DAKİKA: ÇEŞME ALAÇATI'DA ORMAN YANGINI

Ekipler bölgedeki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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