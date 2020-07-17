Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ayın kaçında?
Kurban Bayramı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 Kurban Bayramı tatili için hazırlık yapan vatandaşlar bayramın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ayın kaçında? İşte cevaplar...
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? İslam alemi, bir Kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi H.z. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ayın kaçında? İşte merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.