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Polisten bayram öncesi vatandaşlara ve kurban satıcılarına "sahte para" uyarısı

’da polis ekipleri yaklaşan  öncesi vatandaşları ve kurban satıcılarını  ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Vatandaşlar bilgilendirme için teşekkür ederken sahte para ile gerçek para arasındaki farkları anlatan polisleri dikkatle dinledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Polisten bayram öncesi vatandaşlara ve kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede bankalar ve yoğunluğun bulunduğu bölgelerde vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşürü dağıttı.

DİKKATLE DİNLEDİLER

Vatandaşlar bilgilendirme için teşekkür ederken sahte para ile gerçek para arasındaki farkları anlatan polisleri dikkatle dinledi.

BİLGİ VERİP UYARDILAR

Ekipler, kurban satıcılarını da tek tek ziyaret ederek dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgi verip uyardı. Toplum Destekli Polis ekipleri ilçe genelinde 5 bin broşür dağıttı.

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