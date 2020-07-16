İstanbul'da vahşet! Karısını kızını ve komşusunu vuran adama 58 yıl hapis istemi

HİÇ ACIMADAN SIKTI

Olay tarihi olan 6 Mart 2020'de, daha önce tasarlayarak yanına aldığı silahla Bülent Yarar'ın dükkanına indiği, esnaf Yarar'ı olmadığını görünce para ödemesi olduğu bahanesiyle beklemeye başladığı, burada çalışanların kendisiyle alaycı konuşmaları üzerine Bülent Yarar'ın kendi eşiyle ilgili birşeyler anlatıldığı inancıyla beklemeye devam ettiği anlatıldı. Aracıyla gelen Bülent'i görünce öldürmek amacıyla 6 el ateş ederek ağır şekilde yaraladığı, Bülent'in öldüğünü düşünerek eşi Yeter'i vurmak üzere evine çıktığı ifade edildi. Balkonda gördüğü eşinin bacağına bir el ateş ettiği, kızı Selin'in annesine ateş etmesini engellemek amacıyla babasının önüne geçtiği, bu sırada şüphelinin eşine ateş etmek isterken kızının kafasından vurduğu belirtildi. Selin'in yere düşmesinden sonra eşi Yeter'e 3 el daha ateş edip yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, müşteki Bülent Yarar ve eşi Yeter Çakas'a karşı "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kızı Selin Çakas'a karşı ise "öldürmeye teşebbüs" eyleminin "olası kastla" ve "bilinçli taksirle" gerçekleştiğinin takdirinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Ayrıca "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Şevket Çakas, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (Dilek Yaman/Sabah)