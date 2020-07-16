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Bursa’da trafik polisi yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım etti

Nilüfer ilçesinde polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlara ait görüntü, büyük beğeni topladı ve paylaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Bursa’da trafik polisi yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım etti

Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında, geçen salı günü, kırmızıda duran otomobil, arıza yaptı. Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek, sürücünün aracı çalıştırmasına yardımcı oldu.

Bursa’da trafik polisi yolda kalan otomobili iterek sürücüye yardım etti BURSA'DA TRAFİK POLİSİ YOLDA KALAN OTOMOBİLİ İTEREK SÜRÜCÜYE YARDIM ETTİ

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Otomobil, yoluna devam ederken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedlilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.

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