16 Temmuz 2020, Perşembe
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Sosyal medyada paylaştılar! 3 polis 1 imam...

Tunceli Valiliği, sosyal medyada 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Sosyal medyada paylaştılar! 3 polis 1 imam...

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı.

Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

Sosyal medyada paylaştılar! 3 polis 1 imam... SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR! 3 POLİS 1 İMAM...

"Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu; çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."

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