Bayburt'tan güzel haber! 3 gündür yeni vaka yok
Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Vaka sayılarının binin altına düştüğü bu günlerde güzel haber Bayburt'tan geldi. Yasaklara harfiyen uyan şehirde 3 gündür yeni vaka görülmüyor.
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Türkiye'de yeni normal hayata geçiş dönemiyle birlikte birçok işletme yeniden açıldı. Yasaklar gevşetildi, gündelik yaşama bir nebze olsun dönüldü. Ancak vatandaşlar salgının hala etkisini sürdürdüğünü umursamayıp rehavete kapılmaya başladı. Bu durum da vaka sayılarında artışa neden oldu. Son günlerde gelen rakamlar endişe yaratırken, Bayburt'tan güzel haber geldi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt'ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı. Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan'da oldu.