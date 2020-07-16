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Bayburt'tan güzel haber! 3 gündür yeni vaka yok

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Vaka sayılarının binin altına düştüğü bu günlerde güzel haber 'tan geldi. Yasaklara harfiyen uyan şehirde 3 gündür yeni vaka görülmüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Bayburt'tan güzel haber! 3 gündür yeni vaka yok

Türkiye'de yeni normal hayata geçiş dönemiyle birlikte birçok işletme yeniden açıldı. Yasaklar gevşetildi, gündelik yaşama bir nebze olsun dönüldü. Ancak vatandaşlar salgının hala etkisini sürdürdüğünü umursamayıp rehavete kapılmaya başladı. Bu durum da vaka sayılarında artışa neden oldu. Son günlerde gelen rakamlar endişe yaratırken, Bayburt'tan güzel haber geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt'ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı. Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan'da oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: DİKKAT EDERSEK 15-20 GÜNDE SALGIN DURUR
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