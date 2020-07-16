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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,'den kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Özlü, dikkat edilmesi halinde koronavirüs salgının durdurulabileceğini belirterek "Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz, 15-20 gün içerisinde de virüs kaybolur gider, salgın da durur" dedi.
Giriş Tarihi: 16.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 09:24
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