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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,'den kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Özlü, dikkat edilmesi halinde koronavirüs salgının durdurulabileceğini belirterek "Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz, 15-20 gün içerisinde de virüs kaybolur gider, salgın da durur" dedi.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 09:24
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vücutta bağışıklık kazanma yöntemleri olarak aşı olmak, enfeksiyon geçirmek ve plazma verilmesi olduğunu söyledi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur

Prof. Dr. Özlü, Covid-19 virüsüne karşı ise bu yöntemlere yeterince güvenilemeyeceğini belirterek "Enfeksiyonu geçirenlerin çoğunluğunda Covid-19'a karşı vücutta antikor oluşmasına rağmen koruyuculuk kesin olarak bilinmiyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur

Bazı hastalıklarda ömür boyu, bazılarında ise 3-4 ay koruyuculuğu oluyor. Covid-19'u geçirenlerde de tekrar enfeksiyon olacak mı yoksa kalıcı mı, bu sorunun cevabını henüz tam olarak bilmiyoruz. Virüse karşı etkili ve güvenilir bir aşı henüz bulunmadı. Bulunacak aşının ise etki süresi de bilinemeyecektir" dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur

'GERÇEKÇİ BİR BEKLENTİ DEĞİL'

Duyarlı immun hücreler yoluyla da vücutta bağışıklık gelişebileceğini ancak Covid-19'da bu hücrelerin ne kadar etkili olduğunun bilinmediğini belirten Özlü,

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur

"Salgının yoğun olarak yaşandığı ülkelerde bile virüse karşı antikor oluşmuş kişilerin oranı yüzde 7'lere ulaşabiliyor. Bizde ise rakamlar çok daha düşük. Enfeksiyonu geçirerek bağışıklık kazanmanın da bu salgını durdurmada gerçekçi bir beklenti nedeni olamayacağı açığa çıkıyor ve bu bağışıklığın ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz.