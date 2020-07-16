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Küresel ısınma için büyük araştırma Türkiye'den başlıyor! Profesör Erik Jeppesen'ten önemli açıklamalar

Tatlı su gölleri alanındaki araştırmalarıyla bilim dünyasında önemli yere sahip Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Erik Jeppesen, 2232 kapsamında desteklenen projesinin yürütücülüğü için 'yi seçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Küresel ısınma için büyük araştırma Türkiye'den başlıyor! Profesör Erik Jeppesen'ten önemli açıklamalar

Küresel ısınma nedeniyle göllerde artan tuz yoğunluğunun göl ekosistemleri ile canlılara etkileri, Jeppesen'in ODTÜ ile yürüteceği TÜBİTAK destekli bilimsel araştırmayla ortaya çıkarılacak.

Tatlı su gölleri alanındaki araştırmalarıyla bilim dünyasında önemli yere sahip Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Erik Jeppesen, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenen projesinin yürütücülüğü için Türkiye'yi seçti.

Prof. Dr. Erik Jeppesen, yaptığı açıklamada "Küresel ısınma, dünya yüzeyindeki kuraklıktaki alanı ikiye katlayacak ve tatlı su göllerinin çoğunun tuzlu su gölü haline gelmesine sebep olacak. Bu durum, Türkiye dahil olmak üzere yarı-kurak iklim kuşaklarında dünyanın önde gelen sorunlarından biri" dedi.

Jeppesen, "Bu nedenle sistem değişiminin nasıl olduğunu anlamak, dünya çapında çok önemli bir bilgi olacak" şeklinde konuştu.

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