15 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme

Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi. Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde tarihi surların bir bölümü gece saatlerinde çöktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2020
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İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme

Surlardan kopan parçalarının bir bölümü yola düşerken, surun bir kısmı da arka kısımdaki yeşil alana savruldu.

İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme

Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan sur ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme

Caddenin kapalı olan bölümünde ekipler gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi.

İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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