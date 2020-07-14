14 Temmuz 2020, Salı
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Konya'da SGK hizmet binası koronavirüs nedeniyle kapatıldı

’nın Seydişehir ilçesinde hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu ()'unda bir çalışanın Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kurumdaki çalışanlar karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Konya'da SGK hizmet binası koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Kızılcalar Mahallesinde bulunan yeni hizmet binasına taşınan Sosyal Güvenlik Kurumunda bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine alınan karar ile kurum çalışanları karantinaya alındı. Kurumda acil işlemleri yapmak üzere bir personel nöbetçi olarak bırakıldı.

Diğer işlemler ise geçici süre ile durduruldu.

Kaynak: İHA

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