Konya'da SGK hizmet binası koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Kızılcalar Mahallesinde bulunan yeni hizmet binasına taşınan Sosyal Güvenlik Kurumunda bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine alınan karar ile kurum çalışanları karantinaya alındı. Kurumda acil işlemleri yapmak üzere bir personel nöbetçi olarak bırakıldı.

Diğer işlemler ise geçici süre ile durduruldu.

Kaynak: İHA