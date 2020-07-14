15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 15 Temmuz'da trafiğe kapalı olan yollar

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise, Üsküdar Sahilyolu istikametinde Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Reşadiye Sokak ve Hür Sokak kullanılacak. Beykoz istikametine gitmek isteyenlerin kullanabileceği alternatif yollar ise Güzeltepe Caddesi ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi olacak.