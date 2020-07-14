14 Temmuz 2020, Salı
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Rize'de sel sularına kapılan Ali Uzun'dan acı haber!

Son dakika haberine göre; 'nin Çayeli ilçesi 'nde sularına kapılarak kaybolan 'un cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Rize'de sel sularına kapılan Ali Uzun'dan acı haber!

Son dakika haberine göre; Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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