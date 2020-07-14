14 Temmuz 2020, Salı
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Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın!

Son dakika haberine göre; 'da aile çıkan maddi hasara neden oldu. Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının klima ünitesinden kaynaklandığını tespit etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın!

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Gülbahçesi-2 Aile Sağlığı Merkezinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Üst kattaki eve sıçramadan söndürülen yangın sonucu aile sağlığı merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının klima ünitesinden kaynaklandığını tespit etti.

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