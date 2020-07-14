Kurban heyecanı! İstanbul'da çadırlar kuruldu...

"RANDEVUNUZA ERKEN GELMEYİN"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, " Vatandaşlara rica ediyoruz, eğer randevunuz öğlen saat 12'de ise, sabah 9'da gelmeyin. Biliyorsunuz bizim insanımızın şöyle bir şeyi vardır, ilk gün ilk sırada kesmek isterler ama bu mümkün değil. Kendi aramızda konuşurken şu saatte kavurmayı yedim deriz, ne kadar erken olduğu ile övünürüz ama önemli olan kavurmayı yediğimiz saat değil. O kavurmanın sağlıklı ve hijyenik olması önemli. Şunu da belirteyim, vatandaşlarımız mutlaka izinli satış noktaları ve kesim yerlerine gitsinler. Bununla ilgili listeler zaten ilan edilecek. Bir de bunu mutlaka profesyonel kişilerin yapması lazım.