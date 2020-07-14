Bursa'da korku dolu anlar! Evin bahçesine otomobil uçtu: "İnanamadım, rüyadayım sandım"

Aracın kendi kendine mi hareket ettiğini yoksa birileri tarafından mı çalıştırıldığını bilmediklerini belirten Bilgin, "Sabah 06.30 gibi kalktım. Bahçemi sulamak istedim. Bahçenin kapısını açtığımda bahçemde bir araba gördüm ve şok oldum. İnanamadım acaba rüyada mıyım dedim. Daha sonra polisi ve ambulansı aradım. Seslerimi duyan komşularım da geldi ve gece bir ses duyduklarını ve bir komşumuzun arabasının yerinde olmadığını söylediler. Arabası kaybolan komşumuz H.O.'ya gidince arabanın ona ait olduğunu öğrendik. Araba itildi mi yoksa kendi mi hareket etti bilemiyoruz ama ben görünce şok oldum. Evde büyük bir hasar yok, can kaybı da yok. Evin üstünde demirler ve çitler olmasaydı araba direkt odanın içine girebilirdi. Demirler biraz frenlemiş" dedi.