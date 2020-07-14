Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi
Kilis'te, artan koronavirüs vakaları nedeniyle valilik tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs vakalarının artış görmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Açıklamada, "14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar il genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, yapılacak kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi" denildi.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER...
Coronavirüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı ve Niğde'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
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