14 Temmuz 2020, Salı
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Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi

'te, artan vakaları nedeniyle valilik tarafından takma zorunluluğu getirildi. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs vakalarının artış görmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi

Açıklamada, "14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar il genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde takmalarına, yapılacak kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi" denildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER...

salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, , Afyonkarahisar, Amasya, , Aydın, Balıkesir, , Batman, Bolu, Burdur, , Denizli, Diyarbakır, , , Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, , İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, , Kırklareli, Kocaeli, Konya, , , Mardin, , , Nevşehir, , , Osmaniye, , Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, , Yalova, , Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı ve Niğde'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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