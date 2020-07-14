'Bu kadarına da pes' dedirten olay! İzolasyonda olması gereken hasta tatile giderken yakalandı
Son dakika haberi... Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve karantinada olması gereken kişi, yolcu otobüsü ile tatile giderken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde, trafik ve asayiş kontrolleri kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kontrollerde E.D'nin "Kovid-19 tanısı sebebi ile izolasyonda olması gereken kişi" kaydının bulunduğu tespit edildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.D'yi, karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü.
E.D'nin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.
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