Burak Etiler eşi Nida Nur Yıldız’ın özel görüntülerini arkadaşlarına göndermişti! Detaylar ortaya çıktı

MAHREM VİDEOLARI GRUPLARDA PAYLAŞTI

"Görüntüler kötü kaliteydi. Karıncalı gibiydi. Eve mi bir şey yerleştirdi yoksa casus kamera ile mi çekildi? İnanın bilmiyorum. En mahrem görüntülerimiz. Burak'ın 40-50 erkeğin olduğu 'Goygoycular' isimli bir WhatsApp grubu var. Boşanma aşamasında oraya atmış videoları. Görüntülerim olduğunu söyleyen bu kişi de aslında eski ortağı. İşleri bozulunca bir nevi 'intikam' için, 'Hakkımızı beraber arayalım' kaygısıyla beni aramış. Yoksa dünyadan haberim yok!"

ÜÇ FARKLI KADINLA DAHA VİDEOLAR VAR

"Görüntüleri izledikten sonra durumu ispatlamak için sessiz kaldım, 5-6 ay boyunca delil topladım. 'Başka birileri daha var mı?' diye araştırdım. 3 farklı kadının daha, hem de benim yaşadığım, gelin gittiğim evde, çekilmiş mahrem görüntüleri var. Kadınlardan biri durumun farkında. Kameraya dönüp el sallıyor ama diğer ikisi gizli kayıt. Hatta bir video da eski eşim kameraya dönüyor ve 'Beyler diğer videolar için beklemede kalın' diyor. Böyle bir iğrençlik!"