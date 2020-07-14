Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İstisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.
GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI
İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
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