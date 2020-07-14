Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.