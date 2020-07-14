14 Temmuz 2020, Salı
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

'nın Kurşunlu ilçesinde bir köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İstisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

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