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Son dakika: Bakan Süleyman Soylu Rize'ye gitti

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı , Rize'deki sel bölgesine gidiyor. Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Son dakika: Bakan Süleyman Soylu Rize'ye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidecek Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.

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