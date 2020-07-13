Son dakika: Bakan Süleyman Soylu Rize'ye gitti
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel bölgesine gidiyor. Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gidiyor.
Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye gidecek Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.
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