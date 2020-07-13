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İhtişamıyla göz doldurdu! Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır

Sabah'tan 'ın haberine göre, ’da özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına hızlı müdahale etmesi için ‘ Helikopter’ görev için hazırlandı. ’de ilk kez kullanılmaya başlanan Mi26 tiği sönderme helikopteri ihtişamıyla göz doldurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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İhtişamıyla göz doldurdu! Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan ve 'Kartal Helikopter' koduyla uçan mi26 tipi yangın söndürme helikopteri göreve hazır bekletiliyor.

İhtişamıyla göz doldurdu! Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır İHTİŞAMIYLA GÖZ DOLDURDU! MUĞLA'NIN 'KARTAL'I GÖREVE HAZIR

Yayınlanan videosuyla ve ihtişamıyla göz dolduran 'Kartal'a özel Muğla'da bir de 'Kartal Heliport' inşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan video izleyenleri etkiledi…

Hayrettin Şaşmaz/SABAH

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