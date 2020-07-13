İhtişamıyla göz doldurdu! Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla’da özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına hızlı müdahale etmesi için ‘Kartal Helikopter’ görev için hazırlandı. Türkiye’de ilk kez kullanılmaya başlanan Mi26 tiği yangın sönderme helikopteri ihtişamıyla göz doldurdu.
Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan ve 'Kartal Helikopter' koduyla uçan mi26 tipi yangın söndürme helikopteri göreve hazır bekletiliyor.
Yayınlanan videosuyla ve ihtişamıyla göz dolduran 'Kartal'a özel Muğla'da bir de 'Kartal Heliport' inşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan video izleyenleri etkiledi…
Hayrettin Şaşmaz/SABAH
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