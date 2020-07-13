İstanbul’da yoga kursundaki tacize 3 yıl istendi
Beşiktaş’ta yoga kursunda eğitmenin tacizine uğrayan genç kadın, savcılığa başvurdu. Yoga eğitmeninin cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi isteniyor. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları…
Senem K., isimli genç kadın İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir yoga kurusuna gidiyordu. Eğitmen Beray S., ile 3 yıldır eğitim gören genç kadın son zamanlarda hocasından rahatsız olmaya başladı. İddiaya göre hoca Beray K., genç kadına dersler sonrası müstehcen mesajlar atıp aşık olduğunu söylüyor ve genç kadını rahatsız ediyordu.
SAVCILIĞA BAŞVURDU
Yine bir gün yoga hocası Beray S., öğrencisine, 'Sende tüfek bende tabanca, birlikte dağa çıkıp atış talimi yaparız' şeklinde mesajlar atarak kampa davet etti. Genç hoca mesajlarının devamında, 'Sana aşığım, bir bakışın bendeki aşkı uyandırıyor' şeklinde taciz içerikli sözler sarf edince savcılığa başvuran genç kadın hocasını şikayet etti.
YOGA KURSUNDA TACİZ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Senem K.'nin ihbarı sonrası yoga eğitmeni Beray S., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede genç kadının yoga stüdyosunda eğitim almak için tanıştığı Beray S. tarafından defalarca kez zincirleme tacize uğradığı anlatılırken, genç kadının eğitim sonrası soyunma odasının kapısında bekleyerek rahatsız ettiği kaydedildi. 3 yıla kadar hapsi istenen eğitmen Beray S., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (Dilek Yaman/Sabah)
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