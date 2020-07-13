Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı
Organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime ara verildi ve 1000 işçiye test yaptıdı.
Bolu'da, organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime 3 gün ara verildi. fabrikada çalışan 1000 işçiye test yapıldı.
Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edildi.
Bunun üzerine fabrikada üretime 3 gün ara verildi.
1000 kişinin çalıştığı fabrikanın yetkilileri, özel laboratuvar ile anlaşarak, işçilere test yapılmasını istedi.
Verilen onayın ardından fabrikada çalışan işçilerin tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait kullanılmayan boş binada testten geçirildi.
İşçilere, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra sırayla kan alınıp, antikor testi yapıldı.
Kaynak: DHA
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi
- Doktora saldırıya 11 yıl 8 ay hapis cezası
- Maskesini çıkarıp öksürdü!
- İğrenç mesajlar! Taciz mesajları tiksindirecek
- Bir ilde 24 saatte 256 yeni vaka! Sağlık Bakanlığı duyurdu...
- Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır
- BİM'de salı günü hangi ürünler olacak?
- Antalya’da korkutan deprem!
- Uçakta panik anları kamerada
- Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?