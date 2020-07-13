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Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

Organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime ara verildi ve 1000 işçiye test yaptıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

Bolu'da, organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime 3 gün ara verildi. fabrikada çalışan 1000 işçiye test yapıldı.

Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edildi.

Bunun üzerine fabrikada üretime 3 gün ara verildi.

Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

1000 kişinin çalıştığı fabrikanın yetkilileri, özel laboratuvar ile anlaşarak, işçilere test yapılmasını istedi.

Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

Verilen onayın ardından fabrikada çalışan işçilerin tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait kullanılmayan boş binada testten geçirildi.

Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

İşçilere, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra sırayla kan alınıp, antikor testi yapıldı.

Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

Kaynak: DHA

Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı
Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı
Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı
Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı
Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı
Fabrikada koronavirüs paniği! Üretim durduruldu 1000 işçiye test yapıldı

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