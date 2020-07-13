Metrobüslerde tıka basa yolculuk; seferlerin artırılmasını istediler

"DOLU METROBÜSTE SOSYAL MESAFE KURALINA NASIL UYACAĞIZ?"

Okan Uzun da, "Bu dolu metrobüste sosyal mesafe kuralına nasıl uyulabilir ki? Kendi önlemimizi almaya çalıştık. Kalabalık tabii herkes işe gidiyor" dedi. Ek seferler konulması gerektiğinin altını çizen Mesude İsaoğlu ise, "Sosyal mesafeye çok dikkat edemedik açıkçası. Çok dolu çünkü. Beylikdüzü'nden bindim Şirinevler'de oturabildim. Toplu taşımanın arttırılması gerekiyor. Ancak böyle çözüm bulabiliriz herhalde" ifadelerini kullandı. Ali Akça ise, "Çok kalabalık evet ama duyarsız insanlar var maalesef. Maskeyi takıyor ama ya çenesinin altında ya burnu dışarıda. Böyle bir şey olamaz. Oturamadım. Oturmak çok mümkün değil. Mümkün mertebe mesafeli durmaya çalıştım ama çok kalabalık" dedi.