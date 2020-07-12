Ayasofya için Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağının duyurulması ardından Türkiye’nin dört bir yanında şükür namazları kılındı. Filistinliler de Mescid-i Aksa’da Ayasofya’nın camii olmasından kaynaklı şükür namazını eda etti. Türk Kızılayı 1. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç o fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi...
Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeden tekrardan camiye döndürülmesi kararının hukuka uyun olduğunu belirttikten sonra gerekçeli kararı da iki gün önce açıkladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde ibadethaneye açıldığına dair kararnameyi imzaladı.
Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağının duyurulması ardından Türkiye'nin dört bir yanında şükür namazları kılındı.
FİLİSTİNLİLER AYASOFYA İÇİN ŞÜKÜR NAMAZI KILDI
Dünyadaki kimi Müslüman ülkelerde de şükür namazları kılındı. Filistinliler de Mescid-i Aksa'da Ayasofya'nın camii olmasından kaynaklı şükür namazını eda etti. Türk Kızılayı 1. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç sosyal medya hesabından Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da şükür namazı eda ettiklerini gösteren fotoğrafı paylaştı. Turunç, "Ayasofya' nın ibadete açıldığını duyan Filistin'li kardeşlerimiz Mescid'i Aksa'da şükür namazı kıldılar" dedi.
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