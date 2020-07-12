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Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü

Son dakika haberi; ’da , olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü

Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü. Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö idaresindeki 23 AP 366 plakalı mazot dolu yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yakıt tankeri devrildi facianın eşiğinden dönüldü YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazada yara almayan sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de olası bir duruma karşı önlem aldı.

Tanker, vinç yardımı ile kontrollü bir şekilde kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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