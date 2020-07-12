12 Temmuz 2020, Pazar
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Meteoroloji'den kritik sağanak yağmur uyarısı

 Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz hakkında önemli uyarılarda bulundu. Bölgede sağanak yağış ve gök gürültüsü beklentisinin olduğunu açıklayan MGM, , , ve 'de çok kuvvetleri ve yer yer şiddetli yağmur beklenildiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2020
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Meteoroloji'den kritik sağanak yağmur uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, 'un doğu ve 'un batı ilçelerinde kuvvetli, ve çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ARTVİN

RİZE

TRABZON

GİRESUN

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