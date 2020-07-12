Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Şenkaya'da 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatıldığı ve çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.
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