Tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı! Musluktan çıktı...

Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı. İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.