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Son dakika: Gürcistan'da deprem! 2020 son depremler...

Son dakika haberi... 'ın şehri yakınlarında saat 08.54'te 4,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin derinliği yerin 6.6 kilometre olduğu bildirildi.

DİN
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: Gürcistan'da deprem! 2020 son depremler...

AFAD verilerine göre; Gürcistan'ın Kareli şehri yakınlarında saat 08.54'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi internet sitesinden elde edilen verilere göre Gürcistan-Türkiye sınırında saat 08:58'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deinliği yerin 6.6 kilometre altında ölçülen depremin büyüklüğü 4.4 olarak revize edildi.

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