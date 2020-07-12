Hatay’da Arsuz-Samandağ arasındaki 26 km bisiklet yolu açıldı
Hatay’da Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ve bisiklet yolunun açılışı yapıldı. 26 km uzunluğundaki bisiklet yolu Türkiye’nin en uzunu olma özelliğini taşıyor.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Başarmak için önce inanmak gerek. Hayaldi gerçeğe dönüştürdük. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun desteği ile tamamlanan ve Hatay Turizmine büyük bir ivme kazandıracak olan Samandağ Arsuz yolunun açılışını gerçekleştirdik...Her şey daha güzel bir Hatay için"dedi.
2,5 saatten 40 dakikaya düşecek yolun zor bir parkurda yapıldığını belirten Vali Doğan, "Burada yapmış olduğumuz çalışmaları ve harcamaları sayın milletvekillerimizle istişare ettik. Bu yolun zor bir yol olduğunu, zamanında bitirilemeyebileceğini, kaynak bulmakta zorlanabileceğimize rağmen bir taraftan başlayıp yapmamız gerektiğine birlikte karar verdik ve mutlu sona ulaştık. Bu pazar günü saat 12:00'de İçişleri Bakanımızın teşrifiyle yolu açacağız. Yol iki ilçeyi birleştirmiyor, aynı zamanda iki turizm kentini bir araya getirerek orada bir turizm destinasyonu oluşturuyor. İlaveten 26 km yapmış olduğumuz yolun kenarında denizden tarafa 26 gidiş, 26 geliş toplam 52 kilometrelik bir bisiklet yolu da yaptık. Tabi en çok dikkat çeken kısmı ise bu. Şimdi herkes bisikletlerini hazırladı. İnşallah pazar gününden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizi biraz fazla yordu ama emeğimizin karşılığına değdi. Çok güzel oldu inşallah vatandaşlarımız da bundan memnun" dedi.
Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise, "Arsuz-Samandağ ilçelerimizi birbirine bağlayan karayolu ve bisiklet yolumuzun açılışını büyük bir mutluluk ve gururla gerçekleştirdik.
Bu eserin Hatay'ımızın ekonomisi ve turizmi ile hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederim."diye konuştu.
(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Eski süper lig futbolcusundan flaş talep!
- "Suya kavuşan toprak gibiyiz"
- "Şehit olduğu içime doğdu"
- Van Gölü’nden acı haberler gelmeye devam ediyor!
- A101 11-17 Temmuz indirim kataloğu: A101 Bu Haftanın Yıldızları sürprizleri! Temizlik ürünleri, gıda...
- Dünya Müslümanlarında Ayasofya camii sevinci
- Balıkesir'de deprem
- 2030 yılının mega kentleri açıklandı...
- Sığınma evinden çıkarıp eve kilitledi!
- Kestiği ağacın dalı başına düşen adam öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?
- Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
- Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...