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Sakarya’da koca dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini otel odasında öldürdü

Taraklı ilçesinde İ.K., boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi ile kayınvalidesi 70 yaşındaki ’ü tatil yaptıkları otelin odasında tabanca ile vurarak öldürdü. Anne ve kızın cansız bedenlerini otel odasına temizliğe giren görevliler buldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Sakarya’da koca dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini otel odasında öldürdü

Olay, Taraklı ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Sabah saatlerinde oda temizliğine gelen görevliler, ile kızı 'i kanlar içerisinde buldu.

ANNE VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine otele polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulan anne ve kızının öldüğü belirlendi. Zeynep Karapekmez ile annesi Melahat Ünlütürk'ün cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Yapılan araştırmada, Gülsüm Zeynep Karapekmez'in boşanmak üzere olan eşi İ.K.'nin otele geldiği, gece saatlerinde eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü belirlendi. Polis, İ.K.'nin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, İ.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adam öldürme ve yaralama suçlarından 20 suç kaydının olduğu ifade edilen İ.K.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirildi.

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