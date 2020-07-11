Sakarya’da koca dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini otel odasında öldürdü
Taraklı ilçesinde İ.K., boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Gülsüm Zeynep Karapekmez ile kayınvalidesi 70 yaşındaki Melahat Ünlütürk’ü tatil yaptıkları termal otelin odasında tabanca ile vurarak öldürdü. Anne ve kızın cansız bedenlerini otel odasına temizliğe giren görevliler buldu.
Olay, Taraklı ilçesindeki bir termal otelde meydana geldi. Sabah saatlerinde oda temizliğine gelen görevliler, Melahat Ünlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Karapekmez'i kanlar içerisinde buldu.
ANNE VE KIZI ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine otele polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulan anne ve kızının öldüğü belirlendi. Zeynep Karapekmez ile annesi Melahat Ünlütürk'ün cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Yapılan araştırmada, Gülsüm Zeynep Karapekmez'in boşanmak üzere olan eşi İ.K.'nin otele geldiği, gece saatlerinde eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü belirlendi. Polis, İ.K.'nin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, İ.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
20 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Adam öldürme ve yaralama suçlarından 20 suç kaydının olduğu ifade edilen İ.K.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirildi.
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