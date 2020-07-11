Sakarya’da koca dehşeti! Eşini ve kayınvalidesini otel odasında öldürdü

ANNE VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine otele polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulan anne ve kızının öldüğü belirlendi. Zeynep Karapekmez ile annesi Melahat Ünlütürk'ün cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.