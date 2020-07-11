Kocaeli’de 20 yaşındaki Sevda'dan 4 gündür haber yok!
Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş’ten ailesi 4 gündür haber alamıyor. Ailesi Sevda'nın kaçırıldığından şüpheleniyor.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi.
AİLESİ KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Elgörmüş'ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Elgörmüş'ün için çalışma başlattı. Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.
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