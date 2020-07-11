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Kocaeli’de 20 yaşındaki Sevda'dan 4 gündür haber yok!

Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki ’ten ailesi 4 gündür haber alamıyor. Ailesi Sevda'nın kaçırıldığından şüpheleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Kocaeli’de 20 yaşındaki Sevda'dan 4 gündür haber yok!

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi.

AİLESİ KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Elgörmüş'ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Elgörmüş'ün için çalışma başlattı. Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.

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