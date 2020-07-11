Bartın’da tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
Bartın-Zonguldak kara yolunun İhsanoğlu Köyü mevkisinde yürütülen asfaltlama çalışması sırasında Karayolları işçisi 62 yaşındaki Sedat K., Ergün M. yönetimindeki zift tankerinin altında kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu.
Edinilen bilgilere göre, bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün Mutlu idaresindeki tankerin altına kaldı.
AYAKLARI KOPTU
İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu. İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
AMELİYATA ALINDI
Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Küçükekenci'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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