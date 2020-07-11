11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bartın’da tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu

-Zonguldak kara yolunun İhsanoğlu Köyü mevkisinde yürütülen asfaltlama çalışması sırasında Karayolları işçisi 62 yaşındaki Sedat K., Ergün M. yönetimindeki zift tankerinin altında kaldı. İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Bartın’da tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu

Edinilen bilgilere göre, bölgede yol yenileme çalışması yapan ekipte yer alan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden 62 yaşındaki Sedat Küçükekenci, yoldan geçen araçtan kurtulmak isterken bu sırada yola zift döken Ergün Mutlu idaresindeki tankerin altına kaldı.

AYAKLARI KOPTU

İşçinin olay yerinde iki ayağı da koptu. İşçilerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI

Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan karayolları işçisi daha sonra ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki ayağı da kopan işçi acil ameliyata altına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Küçükekenci'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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