Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu! Şok sözler: Maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var
Şile plajlarında yoğunluk yaşanıyor. Havanın da sıcak olmasıyla birlikte Şile plajlarını dolduran vatandaşlar denize girip, şezlonglarda güneşlendi. Açık ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulmadığı görüldü. Şezlonglarda güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
Arkadaşlarıyla birlikte Şile'ye gelen Alkan Uçkar, "Su harika, insanlar nezih. Koronavirüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok. Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz." dedi.
"MASKEMİZ YOK AMA GÖZLÜĞÜMÜZ VE ŞAPKAMIZ VAR"
Alkan Uçkar, "Bunlar koronavirüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah'ındır. Koronavirüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik. Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu.
"SOSYAL MESAFEYE UYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ"
Ailesiyle plaja gelen Özkan Küçük, "Biraz koronavirüsten dolayı insanlarımız bunalmıştı. Birazcık da tatil ihtiyacımız var. Tabii sosyal mesafe noktasında sıkıntılarımız var. Sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz.
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