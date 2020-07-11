İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu ifade edilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.