İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması
Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çekti sonra inkar etti. Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Emekli hakim, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu ifade edilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.
"AL ÇEKMİŞSİN İŞTE"
Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.
"TELEFONUN KAMERASINI DENEDİM"
Şikayet üzerine M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı ve daha sonra adliyeye sevk edildi. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen M.E.'nin ifadesinde, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği belirtildi. M.E., savcılıkça serbest bırakıldı.
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