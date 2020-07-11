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İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması

ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafını çekti sonra inkar etti. Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Emekli , işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması

Edinilen bilgiye göre olay, Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli olduğu ifade edilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi. Bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

"AL ÇEKMİŞSİN İŞTE"

Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.

İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması İZMİR’DE TRAMVAYDA EMEKLİ HAKİME FOTOĞRAFLI TACİZ SUÇLAMASI

"TELEFONUN KAMERASINI DENEDİM"

Şikayet üzerine M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı ve daha sonra adliyeye sevk edildi. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen M.E.'nin ifadesinde, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği belirtildi. M.E., savcılıkça serbest bırakıldı.

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