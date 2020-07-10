10 Temmuz 2020, Cuma
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Yangın paniği salgını unutturdu!

Şişli’de bir binanın katındaki dairenin mutfağında çıkan paniğe neden oldu. Vatandaşların söndürme çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Yangın paniği salgını unutturdu!

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pencereden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, daireye içeriden ve dışarıdan müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle ekipler dışarıdaki pencereden hava çekme cihazıyla dumanı tahliye etti.

Yangın paniği salgını unutturdu! YANGIN PANİĞİ SALGINI UNUTTURDU!

YANGIN PANİĞİ SALGINI UNUTTURDU

Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak olanı biteni izledi. O esnada annesiyle birlikte sokaktan yürüyen küçük bir kız çocuğu ise dumandan etkilenmemek için eliyle ağzını kapattı. Soğutma çalışmalarına geçen itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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