İzmir’de yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu

Otomobilini park edip, yolun karşısına geçmek isteyen Kubilay Gürler'e, Önder B.'nin (21) kullandığı 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobil ile bir ATV'ye çarparak durabildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gürler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Önder B.'yi gözaltına aldı.