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İzmir’de yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu

Güzelbahçe ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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İzmir’de yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu

Otomobilini park edip, yolun karşısına geçmek isteyen Kubilay Gürler'e, Önder B.'nin (21) kullandığı 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobil ile bir ATV'ye çarparak durabildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gürler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Önder B.'yi gözaltına aldı.

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