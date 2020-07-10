Vali Aydoğdu’nun “Sen biz okutacağız” sözleri Ayşenur’u ağlattı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, köy ziyareti sırasında, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen lise çağındaki Ayşenur Göktaş'a yönelik "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız." sözleri duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
Vali Hamza Aydoğdu, Karkın köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Meyve bahçesinde Kadın Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile görüşen Aydoğdu, bahçede günlük yevmiyeci olarak çalışan lise öğrencisi Ayşenur Göktaş ile eğitim üzerine bir süre sohbet etti.
"SEN OKUYACAKSIN"
Aydoğdu, ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisini okula gönderemediğini, gözyaşları içinde anlatan Ayşenur Göktaş'a, "Sen okuyacaksın. Bizim önceliğimiz sizlersiniz, sizlerin okuması lazım." diye yanıt verdi.
Bu durumdaki aileler ile görüşüleceğini ve kızlarının eğitim hayatının devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulayan Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı arayarak, maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan kızların, gerekli değerlendirmelerin ve ihtiyaçlarına ilişkin düzenlemelerin ardından kayıtlarının alınması talimatını verdi.
"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ KIZLARIN OKUTULMASI"
"Seni biz okuturuz" sözü ile Ayşenur Göktaş'ı gözyaşlarına boğan Vali Aydoğdu da "Ağlama, sen bizi de ağlatacaksın, senin okuman lazım. Bizim önceliğimiz kızların okutulması." diyerek, Ayşenur'un ve okula devam edemeyen diğer kızların eğitimlerini sürdürmesi için gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı.
"GEREKLİ DESTEK VERİLECEK"
Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldığını belirten Göktaş ise "Okulu bıraktıktan sonra günlük yevmiyeci olarak çalışmaya başladım. Vali Bey, eğitimim için gerekli desteği vereceğini söylediğinde çok mutlu oldum." diye konuştu.
"İMKANIMIZ YOKTU KIZIMI OKUTAMADIM"
Ayşenur'un annesi Gülgün Göktaş da kızının tekrar eğitimine devam etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "İmkanımız yoktu, kızımı okutamadım. Köyümüzde kızım gibi okuyamayan kızlarımız var. Vali Bey söz verdi, inşallah kızım okuluna tekrar devam edecek." ifadesini kullandı.
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