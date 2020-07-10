Vali Aydoğdu’nun “Sen biz okutacağız” sözleri Ayşenur’u ağlattı

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ KIZLARIN OKUTULMASI"

"Seni biz okuturuz" sözü ile Ayşenur Göktaş'ı gözyaşlarına boğan Vali Aydoğdu da "Ağlama, sen bizi de ağlatacaksın, senin okuman lazım. Bizim önceliğimiz kızların okutulması." diyerek, Ayşenur'un ve okula devam edemeyen diğer kızların eğitimlerini sürdürmesi için gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı.