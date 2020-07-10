BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika... İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından 10 Temmuz tarihli güncel elektrik arıza listesi açıklandı. Bazı ilçelerde arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yapılacağı bildirilmişti. Kesinti yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşlar elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte güncel kesinti listesi...
Son dakika... İstanbul'da 10 Temmuz tarihli elektrik kesinti listesi açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağırım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde yapılacak elektrik arıza programı duyuruldu. Kesintinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar "İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi programı...
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ (10 TEMMUZ)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Deliklikkaya Mahallesi, Kayabaşı Caddesi, Samyeli Sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553390)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALBAY, GÜLNAZ, KUTLUKHAN, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553080)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545497)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-140, G-144, G-145, G-146, G-600, G-601, G-602, G-604, G-606, G-622, G-720, G-805 sk ATATÜRK CADDESİ G-580 G-581 G-118 G-121 G- 595 G-577 İNÖNÜ CADDESİ G-521 G-520 G-167 G-168 G-169 AMASYALILAR CADDESİ G-553 G-552 G-554 G-555 G-217 G-218 G-219 G518 G527 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547855)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547119)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1008., 1011., 1012., 1013., 1014., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543377)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549684)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 351., 352., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk / YILDIZTEPE mah 503., 504., 505., 512., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 541., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 376., 377., 378., 379., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549663)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546456)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2080. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553034)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553896)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk /ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548302)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551450)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah GÜLER, KIŞLA, KÖYİÇİ sk / KEMER mah 901., 905., 905/1., 906., 946., 947., DEVRAN, KIŞLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547147)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 911., 927., 928., 929. ÇIKMAZ, 930., 931., KEMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549704)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah KIŞLA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552866)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BİRGÜL, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547101)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 378. sk / İNÖNÜ mah 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549658)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP cad 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550329)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554520)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BAHÇE KEKİĞİ, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, YILDIZ TEPE, YUMAK sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549654)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546455)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548784)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548781)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., SELÇUKLU sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549718)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1384/1., 1386/1., 1387/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552215)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 39., 39/1., 39/2., 39/5., 39/A, 40., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551317)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 22., 229., 62/2., 63., 63/2., 63/3. sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551329)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 31., 31/2. sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551318)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551327)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesi KAZLIÇEŞME MERKEZ - ABAY CADDESİ 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551330)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/1., 56/7., 57/11., 57/5. sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553395)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/1., 56/7., 57/11., 57/5. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553863)
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ (10 TEMMUZ)
ATAŞEHİR
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN
09:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 16.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 5.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: YEDİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 6.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 9.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KANDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HİCAZ
14:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 54
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 52
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 53
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 55
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 56
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 74
KADIKÖY
14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GÜNEŞLİBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MUVAKKITHANE
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BİRSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TÜLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AYDAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜLHAN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ELİFİM
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MÜHÜRDAR
PENDİK
15:05 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: YARGIÇLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: CENNET KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KADİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ESKİ LİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KORULUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA
16:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: SARIALİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: TEVFİK FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: HAT BOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ESKİ LİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: BEDESTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: LİLYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: ADİLE SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: LİSE
17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ZEYTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: BURHAN TOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: CENNET KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: HAT BOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KIZILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: KORULUK
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: UYGUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜL
14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: BOZGOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: ERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: TÜMAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZGOCA - Sokak: HAMZA
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN (CAMİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: MECLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN (CAMİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TAVUKÇU YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ZEYNEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KUŞADASI
TUZLA
13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DALGAKIRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SABANCI
ÜMRANİYE
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÜLBAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ONURCAN
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KAVAKLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: BEYDER
12:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HISIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇEMBER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: HASANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: MUŞTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ULUĞBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: BEZEK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORTAKENT
ÜSKÜDAR
14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: BÜYÜK SELİMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DİVİTÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: MAHALLE CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: HÜNNAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DR. FAHRİ ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: NASRETTİNHOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR KÜLHANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: AŞÇIBAŞI MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: KÖRBAKKAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: İNADİYE MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: NALÇACI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: TABAKLAR CAMİİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BÜYÜK SELİMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: ŞAİR ZATİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BOLAHENK NURİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: İNADİYE CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: MEHMET ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: BALCILAR YOKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZEYNEP KAMİL - Sokak: KÖRBAKKAL
14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: AYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: GÜNDOĞUMU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: KABİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: MÜSAHİPZADE CELAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: HÜSEYİN HÜSNÜPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: İNADİYE MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: NECMEDDİN OKYAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMEDİYE - Sokak: PIRNAL
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