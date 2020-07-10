BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'da 10 Temmuz tarihli elektrik kesinti listesi açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağırım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde yapılacak elektrik arıza programı duyuruldu. Kesintinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar "İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ (10 TEMMUZ)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Deliklikkaya Mahallesi, Kayabaşı Caddesi, Samyeli Sokak 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553390)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALBAY, GÜLNAZ, KUTLUKHAN, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553080)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545497)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-140, G-144, G-145, G-146, G-600, G-601, G-602, G-604, G-606, G-622, G-720, G-805 sk ATATÜRK CADDESİ G-580 G-581 G-118 G-121 G- 595 G-577 İNÖNÜ CADDESİ G-521 G-520 G-167 G-168 G-169 AMASYALILAR CADDESİ G-553 G-552 G-554 G-555 G-217 G-218 G-219 G518 G527 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547855)