Son dakika: İstanbul'da ormanlık alanda korkutan yangın
Son dakika haberi... Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sarıyer'de 2 gün önce yine ormanlık alanda yangın çıkmış ve ekipler söndürmüştü.
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda ufak çapta yangın çıktı. Ayazağa'daki yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 GÜN ÖNCEDE YANGIN ÇIKMIŞTI
Sarıyer'de Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında gece saatlerinde ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti.
EKİPLER SÖNDÜRMÜŞTÜ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi almıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülmüştü.
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