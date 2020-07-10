10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul'da ormanlık alanda korkutan yangın

Son dakika haberi... Sarıyer'de ormanlık alanda çıktı. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Sarıyer'de 2 gün önce yine ormanlık alanda yangın çıkmış ve ekipler söndürmüştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: İstanbul'da ormanlık alanda korkutan yangın

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda ufak çapta yangın çıktı. Ayazağa'daki yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbulda ormanlık alanda korkutan yangın SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ORMANLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

2 GÜN ÖNCEDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Sarıyer'de Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında gece saatlerinde ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti.

EKİPLER SÖNDÜRMÜŞTÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi almıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülmüştü.

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