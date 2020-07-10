Tasarruf etmek için hangi altın alınmalı?
Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar, yatırım amaçlı hangi altın alınmalı? sorusuna yanıt arıyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, tasarruf yapmak isteyenlerin çeyrek ve Cumhuriyet altını almalarını tavsiye etti.
Çavuşculu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başlaması ve düğünlere izin verilmesiyle gözlerin çevrildiği altın alışverişine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Altının her zaman güvenli liman olduğunu ve yükselişini sürdüreceğini dile getiren Çavuşculu, ülkelerin de altın stoklarını artırmaya gayret ettiğini söyledi.
Çavuşculu, yıl sonu itibarıyla altının gram fiyatının 500 lira civarında seyretmesi beklediklerini bildirdi.
Normalleşme sürecine geçilmesiyle kuyumcularda hareketliliğin başladığını ve düğünlere izin verilmesiyle bunun daha da arttığını ifade eden Çavuşculu, "Sosyal mesafe korunarak, genellikle açık havada ya da kapalı alansa bile belirli şartları, kriterleri yerine getirenler düğün yapmaya başladı. Bu önümüzdeki günlerde daha da çoğalacak. Peş peşe davetiyeler gelmeye başladı. Bu da sektörümüze düğünlerin hareket getireceğini göstermektedir." diye konuştu.
"YÜKSEK İŞÇİLİKLİ ÜRÜNLER UZUN VADELİ TASARRUFA UYGUN DEĞİL"
Altın almak isteyenlerin ihtiyaçlarına göre dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çavuşculu, şöyle dedi:
"Tasarruf yapmak isteyenler çeyrek, Cumhuriyet altını alacaklar. Darphane ve Damga Matbaasının basmış olduğu çeyrek, yarım, Cumhuriyet altınları var. Kişi, altını hem takayım hem tasarruf edeyim diye alıyorsa çok az zararı olan ve makineyle yapılan bileziklerimiz var. El emeği daha az olduğu için bunların alımında ve satımında kayıp oranı çok düşük oluyor."
Kuyumcularda, tasarruf edilebilecek ürünlerin yanı sıra yüksek işçilik ve yerli tasarımlara sahip çok kaliteli ürünlerin de bulunduğunu vurgulayan Çavuşculu, "Önemli olan müşterinin kuyumcuya, altını ne amaçla aldığını söylemesi. İşçilikli ürün alıyorsa tabii ki kısa vadede zarar eder çünkü işçiliği vardır. Tasarruf etmek isteniyorsa işçiliği olmayan altınlar tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.
Tasarrufu 3 ya da 6 ay gibi kısa vadeli dönem için düşünenler için bu tip altınların ideal olduğunu söyleyen Çavuşculu, uzun vadeli düşünenlerin de yüksek işçiliğe sahip ürünlerden yıllar itibarıyla yüzde 100'e varan kar elde edebileceğini dile getirdi.
Çavuşculu, alyans, tek taş, gerdanlık ve bileklik gibi ürünlerin düğünler için vazgeçilmez olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bu tarz ürünlerde işçilik var ama her şey işçilik de değil. Düğünlerde gelin hanımların mutlaka takmak istediği çok güzel ürünlerimiz var. Bunlar kolyeler, küpeler, set dediğimiz takılar. Ayrıca çeşitli yüzükler var. Tek taş yüzüklerimiz de düğünlerin olmazsa olmazı. Düğün yaptığınız zaman bunun kriterleri var. Yani insanlar belirli ürünleri mutlaka alıyor."
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